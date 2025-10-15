Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima Salta

El clima para hoy en Salta

Durante la mañana, Salta experimentará condiciones climáticas de cielo parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará un máximo de 21.2°C mientras que la mínima será de 3.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 8 km/h. La humedad estará en torno al 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde noche, el clima continuara parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán manteniéndose entre los 21.2°C y 3.4°C. El viento aumentará su velocidad alcanzando hasta 9 km/h en ráfagas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Debido a la humedad moderada y el clima parcialmente nuboso, es recomendable llevar algún abrigo ligero si planea salir durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre de 2025

El amanecer se espera a las 8:03 AM, mientras que el atardecer será alrededor de las 6:40 PM, permitiendo disfrutar de un día parcialmente soleado, ideal para las observaciones astronómicas nocturnas.

La información meteorológica es proporcionada por fuentes confiables, asegurando precisión en el pronóstico.