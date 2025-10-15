Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima Salta
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 15 de octubre de 2025, 06:04

El clima para hoy en Salta

Durante la mañana, Salta experimentará condiciones climáticas de cielo parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará un máximo de 21.2°C mientras que la mínima será de 3.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 8 km/h. La humedad estará en torno al 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde noche, el clima continuara parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán manteniéndose entre los 21.2°C y 3.4°C. El viento aumentará su velocidad alcanzando hasta 9 km/h en ráfagas.

También podría interesarte

El clima en Argentina, entre una ola de calor con temperaturas de 38° y fuertes lluvias acompañadas de granizo

El clima en Argentina, entre una ola de calor con temperaturas de 38° y fuertes lluvias acompañadas de granizo

Cascadas, montañas, aguas cristalinas y una belleza única: los cuatro rincones más impresionantes para conocer en Merlo San Luis

Cascadas, montañas, aguas cristalinas y una belleza única: los cuatro rincones más impresionantes para conocer en Merlo San Luis

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Debido a la humedad moderada y el clima parcialmente nuboso, es recomendable llevar algún abrigo ligero si planea salir durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre de 2025

El amanecer se espera a las 8:03 AM, mientras que el atardecer será alrededor de las 6:40 PM, permitiendo disfrutar de un día parcialmente soleado, ideal para las observaciones astronómicas nocturnas.

La información meteorológica es proporcionada por fuentes confiables, asegurando precisión en el pronóstico.