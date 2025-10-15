Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima San Luis

El clima para esta mañana en San Luis es bastante estable con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán rondando entre los 7.5°C durante las primeras horas del día. A pesar de que no se esperan precipitaciones, la humedad alcanzará el 66%, haciendo que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las condiciones climáticas serán similares, con temperaturas que llegarán a un máximo de 17.7°C. El viento será moderado, con una velocidad de hasta 12 km/h, garantizando una brisa constante que podría ser disfrutable para actividades al aire libre.

Por la noche, las temperaturas volverán a descender, aunque el cielo se mantendrá parcialmente cubierto. No se observa ninguna probabilidad significativa de lluvias para las próximas horas.

Es un buen día para aprovechar y realizar tareas al aire libre, considerando siempre la moderación en el uso de ropa abrigada por la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:25, brindando suficientes horas de luz para realizar actividades diarias. La puesta de sol se estima para las 18:24, lo que permitirá disfrutar de un día completo para quienes planeen pasar tiempo al aire libre. A nivel astronómico, la Luna se elevará a las 17:41 y se pondrá a las 07:56, lo que ofrece una excelente oportunidad para la observación astronómica en la región.