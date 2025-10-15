Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Clima San Luis
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 15 de octubre de 2025, 06:05

El clima para esta mañana en San Luis es bastante estable con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán rondando entre los 7.5°C durante las primeras horas del día. A pesar de que no se esperan precipitaciones, la humedad alcanzará el 66%, haciendo que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las condiciones climáticas serán similares, con temperaturas que llegarán a un máximo de 17.7°C. El viento será moderado, con una velocidad de hasta 12 km/h, garantizando una brisa constante que podría ser disfrutable para actividades al aire libre.

Por la noche, las temperaturas volverán a descender, aunque el cielo se mantendrá parcialmente cubierto. No se observa ninguna probabilidad significativa de lluvias para las próximas horas.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Pasa por la selva, conecta pueblos y lleva a una de las Siete Maravillas del Mundo: la ruta Argentina más impresionante

Pasa por la selva, conecta pueblos y lleva a una de las Siete Maravillas del Mundo: la ruta Argentina más impresionante

Es un buen día para aprovechar y realizar tareas al aire libre, considerando siempre la moderación en el uso de ropa abrigada por la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de octubre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:25, brindando suficientes horas de luz para realizar actividades diarias. La puesta de sol se estima para las 18:24, lo que permitirá disfrutar de un día completo para quienes planeen pasar tiempo al aire libre. A nivel astronómico, la Luna se elevará a las 17:41 y se pondrá a las 07:56, lo que ofrece una excelente oportunidad para la observación astronómica en la región.