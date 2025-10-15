Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de octubre de 2025

Estado del clima

Clima en Santa Fe esta mañana

Esta mañana en Santa Fe se pronostica un clima agradable pero con posibles variaciones. Comenzaremos el día con cielos nublados y temperaturas mínimas cerca de los 7.9°C. La probabilidad de precipitación es inexistente, por lo que las lluvias no serán un factor a considerar. La humedad máxima alcanzará el 85%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h, lo cual podría generar algunas ráfagas molestas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con temperaturas máximas alrededor de los 18.5°C y cielos parcialmente cubiertos. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en cero, garantizando así una jornada estable y seca. Durante la noche, la temperatura descenderá gradualmente, acentuando la sensación térmica de frescura. La visibilidad será buena, permitiendo despliegues de actividades al aire libre sin mayores impedimentos.

En términos generales, hoy en Santa Fe, se preverá un día sin mayores contratiempos meteorológicos, caracterizado por estabilidad y cielos mixtos. Es recomendable tener una prenda de abrigo ligera para la mañana debido a las temperaturas matutinas.