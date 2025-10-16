Alerta en varias zonas del país: a qué hora llueve este jueves 16 de octubre

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Lluvia. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en varias provincias para este jueves 16 de octubre.

Esta alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla: las zonas afectadas

En el área señalada en amarillo, que comprende zonas de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, se prevén tormentas con lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

El mapacon las zonas afectadas Foto: SMN

A qué hora llueve

En el caso de Formosa, Jujuy Misiones, se espera que el agua empiece a caer entre las 18, mientras que en Chacho y Salta por la noche. De todas manera, el alerta se mantiene toda lo que resta del día.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por tormentas

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Es fundamental seguir estas recomendaciones, y cualquier otra que pueda surgir por parte de las autoridades, para evitar que las situaciones se salgan de control.

Fin de semana: cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, las lluvias aparecerán en las últimas horas del sábado 13 de septiembre. El pronóstico apunta que habrá chaparrones durante la noche, con una probabilidad del 40%, por lo que se espera una intensidad leve en las precipitaciones.

Lluvia. Foto: Freepik

Previamente, el día estará irregular en la nubosidad: habrá cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la tarde, mientras que por la mañana estará mayormente nublado. Con respecto a la temperatura, la mínima estará en 12°, mientras que la máxima será de 20°.

Hasta el momento, no se esperan ráfagas fuertes de viento, por lo que no habrá que tomar precauciones con respecto a dicho fenómeno. De todos modos, la lluvia puede sentirse en distintos puntos de CABA y sus alrededores este sábado 13 de septiembre.