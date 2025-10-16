Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de octubre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo en la mañana en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, se prevé clima parcialmente nuboso en las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas pueden descender hasta los 5.6°C, mientras que la máxima se espera alrededor de los 15.7°C. La humedad alcanzará un nivel máximo del 92%, proporcionando una sensación fresca desde la madrugada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, el cielo en Buenos Aires continuará mostrando intervalos nubosos sin precipitaciones significativas. Se mantendrá el viento desde el sudoeste, con una velocidad que oscilará entre 8 y 10 km/h, proporcionando una leve brisa. Es importante destacar que no se esperan lluvias, lo que hace que sea un día adecuado para planes al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 18:52. Esto deja un buen margen de tiempo con luz solar para disfrutar de actividades en el exterior.