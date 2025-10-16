Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de octubre de 2025

Tiempo y clima

Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

Hoy en Catamarca, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que los valores máximos alcanzarán aproximadamente 23.7°C. Se espera que los vientos tengan una velocidad máxima de 16 km/h durante la mañana, brindando un ambiente fresco pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya hacia la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso con un leve incremento en la velocidad del viento, alcanzando hasta 18 km/h. La noche se presentará con una renovación del fresco debido a los vientos persistentes del día. La temperatura en la tarde se mantendrá en un agradable promedio antes de bajar al caer la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición a las 08:12 y se retirará a las 18:33, ofreciendo un generoso margen de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre.