Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de octubre de 2025

Pronóstico Meteorológico
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 16 de octubre de 2025, 06:00

El clima en Ciudad De Buenos Aires hoy

En la mañana de Ciudad de Buenos Aires, se pronostica un clima bastante fresco con temperaturas mínimas que podrían llegar a los 8.6°C. A lo largo del día, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso. Se recomienda abrigarse bien si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el clima seguirá mostrando características similares, con una temperatura máxima que alcanzará los 16°C. Aunque es poco probable que llueva, no está de más llevar un paraguas como precaución. La humedad rondará el 70%, lo que puede hacer que la sensación sea algo más fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Recomendamos vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura del día. Los vientos, con una velocidad máxima de 8 km/h, no presentarán mayor incomodidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de octubre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Es una excelente oportunidad para disfrutar de un atardecer clima fresco.