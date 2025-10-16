Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de octubre de 2025

Pronóstico Meteorológico

El clima en Ciudad De Buenos Aires hoy

En la mañana de Ciudad de Buenos Aires, se pronostica un clima bastante fresco con temperaturas mínimas que podrían llegar a los 8.6°C. A lo largo del día, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso. Se recomienda abrigarse bien si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el clima seguirá mostrando características similares, con una temperatura máxima que alcanzará los 16°C. Aunque es poco probable que llueva, no está de más llevar un paraguas como precaución. La humedad rondará el 70%, lo que puede hacer que la sensación sea algo más fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Recomendamos vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura del día. Los vientos, con una velocidad máxima de 8 km/h, no presentarán mayor incomodidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de octubre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Es una excelente oportunidad para disfrutar de un atardecer clima fresco.