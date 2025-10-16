Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de octubre de 2025

Clima Córdoba

Pronóstico del tiempo para Córdoba esta mañana

Hoy en Córdoba, el día comienza con un aumento de la humedad, alcanzando un 54%. El cielo estará parcialmente nuboso durante la mañana, lo que permitirá algunas apariciones de sol entre las nubes. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 7.3°C, mientras que los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Se esperan pocas probabilidades de precipitación, por lo que el clima será agradable para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas subirán, llegando a un máximo de 21.9°C. Los vientos se intensificarán un poco, con rachas de hasta 23 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo baja, la humedad aumentará, alcanzando hasta el 54% por la noche, creando un ambiente un poco más húmedo. Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre antes de que la temperatura descienda nuevamente al atardecer.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Si planea salir, se recomienda llevar una chaqueta ligera durante la mañana. En la tarde, con el aumento de la temperatura, una vestimenta más ligera será adecuada. Manténganse hidratados y aprovechen para disfrutar del aire libre en condiciones de clima moderado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12 y se despedirá a las 18:21, proporcionando un buen lapso de luz solar para disfrutar las actividades del día.