Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 10 de junio de 2025

Clima en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima presentará una mañana con cielos despejados y una temperatura mínima de 8.2°C. Durante la mañana, la sensación térmica se mantendrá fresca. Se recomienda llevar una chaqueta si vas a salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde, se espera que las condiciones climáticas permanezcan estables, con temperaturas alcanzando una máxima de 18.8°C. Aquí los cielos estarán parcialmente nubosos, pero sin probabilidades de lluvia. Los vientos soplarán desde el este con una velocidad máxima esperada de 12 km/h.

Por la noche, el clima se mantendrá relativamente cálido y sin precipitaciones, ofreciendo un cielo medianamente nublado. Las condiciones son perfectas para una caminata vespertina.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Considera llevar gafas de sol en la tarde, ya que a pesar de las nubes, el sol aún puede ser intenso. Mantente hidratado durante el día si planeas estar al aire libre.