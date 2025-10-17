Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima Argentino

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un panorama de cielos en su mayoría despejados, lo que permitirá disfrutar de una mañana con condiciones agradables. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C mientras que la máxima alcanzará los 15.7°C. No se esperan precipitaciones significativas, lo que aumenta la probabilidad de tener un día mayormente seco y cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, Buenos Aires mantendrá un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo un ambiente templado y placentero. Los vientos tendrán una velocidad media de 10 km/h, proporcionando un clima tranquilo para quienes planeen actividades al aire libre durante esa franja horaria. La humedad relativa se mantendrá de forma estable, sin cambios bruscos. Es un día ideal para disfrutar del panorama urbano de la ciudad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Dado que no se esperan lluvias, es un buen momento para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas de la mañana o al caer la noche ya que las temperaturas pueden sentirse frescas, especialmente en áreas poco resguardadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

El sol asomará por el horizonte a las 8:05 AM y se pondrá a las 5:52 PM. Estos tiempos ofrecen una prolongada jornada luminosa para disfrutar de las actividades diurnas.