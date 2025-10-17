Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Reporte Climático

Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy

En la mañana de este viernes 17 de octubre de 2025, se espera que el clima en Catamarca sea desplegado con irradiación parcial del sol, manteniendo nubes intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C y los 23.7°C. Esto permitirá disfrutar de una mañana agradable mientras se percibe una brisa leve con vientos alcanzando los 33 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Esperamos que durante la tarde y noche, las condiciones climáticas en Catamarca continúen estables con probabilidades marginales de precipitaciones. Las nubes dispersas seguirán predominando, y la sensación térmica rondará los 23.7°C como máximo, disminuyendo a medida que avanza la noche. Los vientos moderados persistirán, presentando rápidas ráfagas ocasionales, especialmente en áreas despejadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición sobre el horizonte a las 08:12 y se ocultará a las 18:33, con la salida de la luna prevista para las 07:40 y su puesta a las 17:53. Este fenómeno atmosférico ofrecerá un espectáculo celestial para disfrutar al máximo del día.