Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Condiciones Meteo
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 17 de octubre de 2025, 06:02

Estado del tiempo en Córdoba

Para el día de hoy en Córdoba, se anticipa un clima principalmente parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, ofreciendo un día fresco de inicio. No se espera precipitación significativa durante el inicio del día, lo que indica condiciones secas para los desplazamientos matutinos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las temperaturas se elevarán cerca de los 21.9°C. Los vientos tendrán una velocidad que oscila entre los 10 y 14 km/h, proporcionando una brisa suave pero presente. Hacia la noche, las condiciones atmosféricas incluirán un cielo mayormente despejado, permitiendo una visibilidad clara. La humedad relativa variará, manteniéndose alrededor de un 50%, asegurando un confort térmico moderado para los habitantes.

También podría interesarte

El “Templo de las pastas”: este pueblo tiene menos de 100 habitantes y es famoso por sus exquisitos ravioles caseros

El “Templo de las pastas”: este pueblo tiene menos de 100 habitantes y es famoso por sus exquisitos ravioles caseros

Volvió a intervenir el Tesoro, pero subió el dólar: a cuánto cerró este jueves 16 de octubre

Volvió a intervenir el Tesoro, pero subió el dólar: a cuánto cerró este jueves 16 de octubre

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

El amanecer ocurre a las 6:12 AM y el atardecer a las 6:38 PM. Estos momentos destacan las horas de luz con aproximadamente 12 horas y 26 minutos de día.