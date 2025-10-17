Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Condiciones Meteo

Estado del tiempo en Córdoba

Para el día de hoy en Córdoba, se anticipa un clima principalmente parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, ofreciendo un día fresco de inicio. No se espera precipitación significativa durante el inicio del día, lo que indica condiciones secas para los desplazamientos matutinos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las temperaturas se elevarán cerca de los 21.9°C. Los vientos tendrán una velocidad que oscila entre los 10 y 14 km/h, proporcionando una brisa suave pero presente. Hacia la noche, las condiciones atmosféricas incluirán un cielo mayormente despejado, permitiendo una visibilidad clara. La humedad relativa variará, manteniéndose alrededor de un 50%, asegurando un confort térmico moderado para los habitantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

El amanecer ocurre a las 6:12 AM y el atardecer a las 6:38 PM. Estos momentos destacan las horas de luz con aproximadamente 12 horas y 26 minutos de día.