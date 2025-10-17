Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Corrientes se espera un clima húmedo y algo nublado desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.8°C. Recomendamos estar atentos a los cambios del clima, para más detalles visite el clima en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, el cielo continuará cubierto de nubes parciales. No se espera lluvia durante el día. Por otro lado, el viento provendrá desde el noreste con una velocidad máxima de 9 km/h. La humedad relativa estará en torno al 94%, por lo que recomendamos a quienes tienen afecciones respiratorias llevar consigo los medicamentos necesarios.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Para este día, es aconsejable salir con ropa ligera en la mañana y tener un abrigo a mano para la caída del sol.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:42 y se ocultará a las 18:08. Esta información es útil para planificar actividades al aire libre y aprovechar al máximo la luz solar.