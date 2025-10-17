Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima diario

En Formosa, la mañana de este viernes ofrece un día con cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables. La mínima está prevista en 7.9°C, mientras que la máxima alcanzará los 20.5°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08 horas, marcando un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre antes de que baje la luz.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, aunque sin riesgo de precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. La humedad máxima alcanzará el 96% durante el día, mientras que los vientos se mantendrán suaves con una velocidad media de 9 km/h.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, especialmente durante el atardecer, siempre llevando abrigo ligero por si refresca.