Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

En San Juan, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 20.4°C. No se prevé precipitación alguna y la humedad estará en un nivel moderado del 33%. Los vientos llegarán a una velocidad máxima de 11 km/h, haciendo de este un día moderadamente ventoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A lo largo de la tarde y noche, el cielo de San Juan mantendrá su condición de parcialmente nuboso. La temperatura se mantendrá agradable, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre. La visibilidad será óptima con vientos suaves alcanzando los 11 km/h, y la humedad seguirá estable en el 33%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025

El amanecer en San Juan será a las 08:29, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:37. Esto nos brinda un día con suficientes horas de luz para disfrutar de las actividades planificadas.