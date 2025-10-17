Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025
Clima en San Luis hoy por la mañana
En San Luis, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas mínimas se situarán alrededor de 7.5°C. A lo largo del día, se sentirán vientos moderados con una velocidad máxima de 19 km/h. La clima se mantendrá agradable, aunque la humedad máxima puede alcanzar un 66%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
En la tarde y la noche, las temperaturas podrían subir hasta los 17.7°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones, lo que lo hace un buen día para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones debido a los vientos que podrían tener rachas de hasta 36 km/h. La humedad seguirá presente, manteniendo cierta frescura durante la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de octubre de 2025
Hoy, el amanecer en San Luis está programado para las 08:25, mientras que el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:24. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, la salida de la luna se producirá a las 17:41, aunque el clima nuboso podría dificultar la visión del cielo estrellado.