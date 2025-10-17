Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

En la mañana de hoy, Santa Cruz se presenta con un clima clima parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 3.4°C. Los cielos mostrarán algunas nubes dispersas, lo que permitirá momentos de sol ocasional. La velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 22 km/h, lo cual proporcionará una ligera brisa. Este tiempo es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se cuente con la vestimenta adecuada para las temperaturas frescas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Ya durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá con condiciones nubosas. Sin embargo, no se espera que las nubes traigan lluvia, ya que no hay precipitaciones estimadas. La temperatura máxima asciende a 7.3°C, acomodándose a una tarde fresca. Es recomendable llevar un abrigo si planeas salir al finalizar el día. Se estima que la velocidad del viento aumente ligeramente en la tarde, lo que favorecerá una sensación térmica más baja.

Importante recordar que, dada la baja humedad pronosticada alrededor del 80%, el frío puede sentirse más intenso de lo que indica el termómetro.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Para adaptarte al clima de hoy, se sugiere usar capas de vestimenta que puedas ajustar según varíe la temperatura a lo largo del día. Aunque el viento será moderado, un rompevientos será una medida eficaz contra las bruscas corrientes de aire.