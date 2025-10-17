Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de octubre de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 17 de octubre de 2025, 06:06

Clima por la mañana

En Tierra Del Fuego, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de -0.6°C en el transcurso de la mañana. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 17 km/h, haciendo que la sensación térmica sea un poco más fría. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 96%, brindando una mañana fresca y húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 2.9°C. El cielo permanecerá en su mayoría cubierto con algunas nubes, y no se anticipan precipitaciones. Los vientos podrían incrementarse hasta los 21 km/h, creando más movimiento en el ambiente. La humedad será alta, con un índice del 96%.

Es recomendado llevar ropa abrigada debido al clima frío y ventoso.

Observaciones astronómicas

Para quienes estén interesados en la salida y puesta del sol este viernes 17 de octubre de 2025, el amanecer civil será a las 09:54 y el atardecer civil ocurrirá a las 17:12. Estos momentos son ideales para disfrutar de un hermoso día en la región.