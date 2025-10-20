Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Estado del tiempo

En el comienzo del día lunes, los habitantes de Misiones podrán disfrutar de un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 6.8°C, lo que hace que el clima sea fresco. El viento soplará con una velocidad aproximada de 5 km/h, haciendo que la sensación térmica pueda ser algo menor. La humedad esperada será del 51%, por lo que el ambiente se sentirá ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, aunque se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 18.2°C. Los vientos continuarán soplando de manera moderada con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h. No se esperan precipitaciones, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 17:57, brindando aproximadamente 10 horas y 27 minutos de luz diurna. La luz solar será especialmente brillante hacia el mediodía, por lo que se recomienda el uso de protección solar si planea estar al aire libre por un tiempo prolongado. Durante la noche, el crepúsculo lunar se apreciará ya que la luna saldrá a las 06:56 aproximadamente.