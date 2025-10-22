Adiós a las remeras oversize: la nueva tendencia en Europa que llegará con fuerza en 2026

Se termina el reinado de la ropa holgada y las oversize se verán reemplazadas por una silueta mucho más precisa y al cuerpo.

remera oversize Foto: Freepik

Las remeras oversize se posicionaron desde hace ya un tiempo como las infaltables del placard y, aunque parecía que llegaron para quedarse, este estilo de prendas amplias parece tener un punto final en 2026. Es que la próxima temporada marca el regreso de las remeras ajustadas y las llamadas “Baby Tee”.

Esta nueva pauta desplaza a las remeras oversize por una estética más minimalista y funcional, que además remarca mucho más las curvas y ayuda a jugar con distintas figuras. La tendencia global comenzó a inclinarse hacia este enfoque con telas ligeras, colores neutros y un look mucho más cuidado y sobrio, para ponderar la estética ordenada, elegante y cómoda sin abandonar la autenticidad.

remera oversize Foto: Freepik

Este cambio representa, además una reinterpretación del modo de vestir, una búsqueda de identidad más definida y de conexión con el propio cuerpo. Al parecer, las remeras ajustadas llegaron para quedarse, esta vez para siempre.

Adiós remeras oversize: las baby tees son la nueva moda

Ya está clarísimo que la era de las prendas oversize quedó atrás. Tras varias temporadas de looks descontracturados, la nueva moda pone foco otra vez en la silueta y la definición de formas. En este contexto, las baby tees (remeras entalladas) fueron ganando terreno y hoy son las nuevas estrellas de cara a 2026.

De hecho, las marcas internacionales ya dejaron claro que esta tendencia es un hecho: cortes slim fit, telas livianas y elásticas, que acompañan la silueta sin restringir el movimiento. Las nuevas baby tees están confeccionadas con mezclas de algodón y elastano, lo que garantiza además un calce cómodo, prolijo y moderno.

Remera baby tee Foto: Pinterest

En cuanto a la paleta de colores, también se siente el cambio. Los tonos neutros como blanco, negro, beige y gris se imponen por sobre los estampados estridentes o gráficos de temporadas anteriores. Esto no solo permite combinaciones más versátiles, sino también looks más sobrios y equilibrados.

Para usar este tipo de prendas, es importante tener en cuenta que las remeras ajustadas se integran fácilmente con jeans rectos, pantalones largos, faldas amplias y calzado relajado. Esto logra un balance visual entre la parte superior e inferior del cuerpo, que resalta sin caer en excesos. Incluso pueden ser una gran base para capas: blazers, camperas de cuero o sobrecamisas en clave minimalista elevan el conjunto sin perder comodidad.

Remera baby tee Foto: Pinterest

Lo importante en este nuevo estilo, es no tenerle miedo a jugar con siluetas y nuevas texturas, ya que esa podría ser exactamente la clave que necesitás para elevar tu outfit manteniendo siempre tu estilo.