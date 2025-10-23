Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

El Tiempo Hoy

Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, se espera un día donde el clima será predominantemente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 8.6°C, con una humedad relativa del 62%. Se sumarán vientos provenientes del noroeste con velocidad máxima de 8 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, se proyecta que el clima continúe con nubosidad variable, alcanzando una temperatura máxima de 16°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 8 km/h, pero sin causar mayores inconvenientes. El índice de humedad se mantendrá alto, pero cómodo, cerca del 78%.

Al caer la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, mientras que el cielo seguirá parcialmente cubierto. No se esperan lluvias, lo que ofrece un escenario ideal para quienes deseen realizar actividades al aire libre bajo la luz de la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de octubre de 2025

Este día, el amanecer se produjo a las 07:57 y se espera que el sol se despida a las 17:50. El tiempo diurno será bastante iluminado, permitiendo aprovechar al máximo las horas de luz solar. Por su parte, la luna no será visible ya que está programada para salir a las 17:04 y ocultarse a las 07:28.