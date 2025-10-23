Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Clima en Córdoba

El clima en Córdoba esta mañana

Para este jueves 23 de octubre de 2025, el clima en Córdoba se presenta con una particularidad destacada. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que se mantendrán frescas, oscilando entre los 7.3°C y 21.9°C. La brisa del día correrá a una velocidad moderada de hasta 23 km/h. La humedad relativa alcanzará un 54%, creando una atmósfera relativamente agradable para desarrollar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avancemos hacia la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan consistentes, con nubosidades dispersas que podrían dar paso a cielos más despejados en algunos momentos. La máxima del día alcanzará los 21.9°C, asegurando una jornada cálida y cómoda. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá constante, mientras que las condiciones de humedad se mantendrán estables sin cambios significativos.

Observaciones astronómicas

En cuanto a las observaciones astronómicas para este día, el sol hizo su aparición temprano por la mañana, exactamente a las 08:12, y se espera que se despida hacia el final del día a las 18:21. Estos horarios son ideales para los interesados en disfrutar de vistas impresionantes del amanecer y atardecer desde cualquier punto de la ciudad.