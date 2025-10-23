Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de octubre de 2025

Clima en Salta
jueves, 23 de octubre de 2025

Para este jueves 23 de octubre de 2025, el clima en Salta se presentará con un estado parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas llegarán a 3.4°C. El viento será leve a moderado, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, principalmente del noroeste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y la noche, las temperaturas en Salta aumentarán gradualmente, alcanzando un máximo de 21.2°C. La cobertura nubosa se mantendrá, causando algunos intervalos de sombra y sol, asegurando un clima templado. La humedad relativa fluctuará cercanamente al 91%, lo que supone una sensación de frescura durante todo el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 36 km/h, así que es recomendable tener precauciones al desplazarse.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Es aconsejable vestirse con capas cómodas que puedan ajustarse a las variaciones de temperatura. Aunque las precipitaciones no son esperadas para hoy, llevar una chaqueta ligera podría ser útil contra las ráfagas de viento fresco que se esperan más tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Salta está programado para las 08:03 hs, y el atardecer ocurrirá aproximadamente a las 18:40 hs. Estas condiciones del día ofrecen suficiente luz diurna para aprovechar la jornada.