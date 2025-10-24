Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima Diario

Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un estado parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, brindando una mañana fresca. El nivel de humedad puede ascender hasta el 54%, lo cual contribuirá a una sensación térmica bastante fresca. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, Córdoba experimentará cielos parcialmente nublados con temperaturas que alcanzarán los 21.9°C como máximo. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 22 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los indicadores tradicionales.

Por la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, pero con una ligera bajada en las temperaturas. La probabilidad de precipitaciones es baja, con menos del 1% de probabilidad, lo que sugiere que no se esperan lluvias sustanciales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer tendrá lugar alrededor de las 08:12 AM, mientras que el atardecer está previsto para las 06:21 PM. Esto permitirá disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz diurna.