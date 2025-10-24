Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 24 de octubre de 2025, 06:02

Hoy en Corrientes, el clima estará predominantemente nublado durante la mañana, con algunos claros ocasionales. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, lo que implica una mañana fresca. La humedad del ambiente será alta, con un máximo del 94% a lo largo del día y los vientos tendrán una velocidad aproximada de 6 km/h, aportando una sensación térmica algo más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando los 18.8°C como máximo. Aunque el cielo seguirá estando mayormente nublado, se esperan menos precipitaciones y los vientos podrían intensificarse levemente, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente, y se espera una leve disminución en la humedad, aunque aún alta, llegando al 44%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

También podría interesarte

Elecciones 2025: qué se vota, cómo usar la Boleta Única, los principales candidatos y todo lo que hay que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cómo usar la Boleta Única, los principales candidatos y todo lo que hay que saber

Elecciones Legislativas 2025: qué se vota en cada provincia el 26 de octubre

Elecciones Legislativas 2025: qué se vota en cada provincia el 26 de octubre

Se recomienda vestir ropa abrigada durante la mañana, y si piensas salir a caminar por la tarde, no estaría de más llevar una capa liviana, ya que la sensación térmica puede variar a lo largo del día. Mantente al tanto del pronóstico por si las condiciones cambian inesperadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

El sol saldrá en Corrientes a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Esto otorga un buen margen para actividades al aire libre durante el día. ¡Aprovecha el día!

Las condiciones meteorológicas son sujetas a cambios, por lo que se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico diario.