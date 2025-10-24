Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Hoy en Corrientes, el clima estará predominantemente nublado durante la mañana, con algunos claros ocasionales. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, lo que implica una mañana fresca. La humedad del ambiente será alta, con un máximo del 94% a lo largo del día y los vientos tendrán una velocidad aproximada de 6 km/h, aportando una sensación térmica algo más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando los 18.8°C como máximo. Aunque el cielo seguirá estando mayormente nublado, se esperan menos precipitaciones y los vientos podrían intensificarse levemente, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente, y se espera una leve disminución en la humedad, aunque aún alta, llegando al 44%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Se recomienda vestir ropa abrigada durante la mañana, y si piensas salir a caminar por la tarde, no estaría de más llevar una capa liviana, ya que la sensación térmica puede variar a lo largo del día. Mantente al tanto del pronóstico por si las condiciones cambian inesperadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

El sol saldrá en Corrientes a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Esto otorga un buen margen para actividades al aire libre durante el día. ¡Aprovecha el día!

Las condiciones meteorológicas son sujetas a cambios, por lo que se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico diario.