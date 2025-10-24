Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo en Jujuy para el día de hoy

Hoy en Jujuy, el clima promete ser relativamente tranquilo durante la mañana. Se espera un cielo mayormente despejado y temperaturas bajas, comenzando en los 4.2°C. La humedad alcanzará un nivel del 46%, proporcionando una sensación más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya hacia la tarde, el calor aumentará levemente. La máxima alcanzará los 18.4°C con cielos parcialmente nubosos. El viento soplará a una velocidad constante de 10 km/h, sin afectaciones mayores previstas en las actividades cotidianas. Por la noche, la temperatura descenderá, haciendo que sea recomendable usar alguna prenda de abrigo. No se prevén precipitaciones significativas en el transcurso del día, con una probabilidad de llovizna prácticamente nula.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer será a las 07:26 AM, mientras que la puesta del sol tendrá lugar a las 06:41 PM, brindando un día con bastantes horas de luz natural. La luna, por su parte, ascendió a las 06:03 AM y se ocultará a las 07:26 PM, atravesando una fase del creciente.