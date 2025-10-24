Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Hoy, 24 de octubre de 2025, en la ciudad de San Juan, el clima se presenta parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas variarán entre los 9.2°C, una mañana fresca, hasta alcanzar los 20.4°C durante el día. Según los datos meteorológicos, no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas, y la humedad se mantendrá baja, permitiendo que el ambiente se sienta agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con vientos que podrían alcanzar hasta 11 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero sin pronóstico de lluvias. La recomendación, si va a salir, es llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente a medida que avance la noche. Mantenga su atención en posibles cambios meteorológicos a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en San Juan ocurrió a las 08:29 y el atardecer será a las 18:37. Estos datos pueden ser útiles para planificar actividades al aire libre y aprovechar todo el día soleado.

Los patrones climáticos actuales aseguran un día sin sobresaltos en San Juan. Disfrute del clima agradable que se presenta este día.