Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Estado del clima

El clima hoy en San Luis será principalmente despejado durante la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7.5°C. La humedad relativa estará en un rango moderado, alcanzando un máximo de 66%. Se esperan vientos leves provenientes del noroeste con velocidades de hasta 12 kilómetros por hora. No hay probabilidades significativas de lluvia, por lo que el tiempo será ideal para actividades al aire libre. Para obtener más información sobre el clima actual, visita nuestros actualizados informes diarios.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 17.7°C, manteniendo el cielo predominantemente despejado. Hacia la noche, la temperatura irá disminuyendo progresivamente. Los vientos se intensificarán ligeramente, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora, pero el riesgo de precipitaciones sigue siendo mínimo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:25, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:24. Recuerden ajustar sus horarios de actividades al aire libre en función de estos momentos del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Considera llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, y usar protector solar durante el mediodía. Mantente hidratado, especialmente si estarás expuesto al sol durante largos periodos. Aunque no se esperan lluvias, es prudente revisar las condiciones actuales antes de planificar actividades al aire libre para evitar sorpresas.