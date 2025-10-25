Pronóstico del clima para Santa Cruz hoy: cómo estará el tiempo este sábado 25 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Este sábado 25 de octubre de 2025, el pronóstico del clima en Santa Cruz prevé una mañana parcialmente nubosa, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 4.7°C. Se espera que la humedad sea bastante alta, entorno al 80%, mientras que el viento soplará con una velocidad de hasta 16 km/h, ofreciendo un ambiente fresco y tranquilo ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche en Santa Cruz, las condiciones climáticas continuarán siendo nubladas pero con temperaturas más agradables, rondando una máxima de 45.1°C. La probabilidad de precipitaciones durante la jornada es cercana al 0%, por lo que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados dadas las altas temperaturas previstas hacia la tarde.