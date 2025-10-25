Pronóstico del clima para Santa Cruz hoy: cómo estará el tiempo este sábado 25 de octubre de 2025
Este sábado 25 de octubre de 2025, el pronóstico del clima en Santa Cruz prevé una mañana parcialmente nubosa, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 4.7°C. Se espera que la humedad sea bastante alta, entorno al 80%, mientras que el viento soplará con una velocidad de hasta 16 km/h, ofreciendo un ambiente fresco y tranquilo ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde y noche en Santa Cruz, las condiciones climáticas continuarán siendo nubladas pero con temperaturas más agradables, rondando una máxima de 45.1°C. La probabilidad de precipitaciones durante la jornada es cercana al 0%, por lo que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados dadas las altas temperaturas previstas hacia la tarde.