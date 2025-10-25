Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Pronóstico Meteorológico

Hoy, el clima en Córdoba estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que irán desde los 7.3°C hasta los 21.9°C. La humedad se mantendrá a lo largo del día en aproximadamente el 54%. Se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 12 km/h, proporcionando una brisa ligera y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, el clima en Córdoba permanecerá sin cambios drásticos, con el cielo continuando parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables y confortables, oscilando en los mismos rangos que se esperan para el resto del día. No se prevé precipitaciones, por lo que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:21. Es un buen día para disfrutar de las primeras y últimas horas de solro de hacer ejercicio o simplemente disfrutar del aire fresco.