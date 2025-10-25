Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima en Jujuy
sábado, 25 de octubre de 2025, 06:02

Hoy en la provincia de Jujuy el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 4.2°C en las primeras horas del día, y máximas que alcanzarán los 18.4°C durante la tarde.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que se acercarán a los 18.4°C. Por la noche, aunque las temperaturas disminuirán, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado. Se espera una humedad relativa del 85%, lo cual podría generar una sensación térmica más fría hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

En términos astronómicos, el sol salió a las 08:01 de la mañana, y se espera que se ponga a las 18:41. Esto nos dará aproximadamente 10 horas y 40 minutos de luz solar durante la jornada de hoy. La fase de la luna hoy es de luna menguante, contribuyendo a noches más oscuras que pueden ser ideales para observar estrellas.