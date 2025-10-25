Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima en Jujuy

Hoy en la provincia de Jujuy el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 4.2°C en las primeras horas del día, y máximas que alcanzarán los 18.4°C durante la tarde.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que se acercarán a los 18.4°C. Por la noche, aunque las temperaturas disminuirán, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado. Se espera una humedad relativa del 85%, lo cual podría generar una sensación térmica más fría hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

En términos astronómicos, el sol salió a las 08:01 de la mañana, y se espera que se ponga a las 18:41. Esto nos dará aproximadamente 10 horas y 40 minutos de luz solar durante la jornada de hoy. La fase de la luna hoy es de luna menguante, contribuyendo a noches más oscuras que pueden ser ideales para observar estrellas.