Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Reporte climático

Hoy en Mendoza, tendremos un clima parcialmente nuboso durante toda la jornada. Por la mañana, la temperatura mínima esperada es de 6.6°C y la máxima de 17.5°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, generando ráfagas ocasionales. La humedad se mantendrá en torno al 62%, proporcionando un ambiente moderadamente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, las condiciones de lluvia serán nulas, con una temperatura que se mantendrá hasta 17.5°C. Se espera que los vientos sean más suaves en la noche, con un máximo de 13 km/h. La visibilidad será óptima, haciendo de esta una velada ideal para actividades al aire libre. Las posibilidades de lluvia son inexistentes, aunque la humedad podría hacer que el ambiente se perciba ligeramente más fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, proporcionando un total de poco más de 10 horas de luz diurna. Durante este tiempo, el cielo permanecerá en su mayoría despejado, permitiendo una vista clara de la bóveda celeste.