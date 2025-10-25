Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima diario

El clima de hoy en Neuquén se presenta con condiciones de sol moderado por la mañana. Se espera que las temperaturas varíen entre los 4.9°C como mínima y alcancen los 17°C durante el día. La humedad rondará el 75%, lo cual podría aumentar la sensación térmica en ciertas áreas. Es un buen día para disfrutar del aire libre, pero con una precaución ligera por la humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, se espera que las condiciones continúen con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se mantendrán agradables, con vientos soplando a una velocidad máxima de 13 km/h. La humedad marcará una ligera disminución comparada con las horas de la mañana, proporcionando una sensación de confort. No hay expectativa de precipitaciones significativas, por lo que será una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025

El amanecer civil está programado para las 08:47, y el ocaso tendrá lugar a las 18:16. Podemos esperar una jornada equilibrada en términos de luz solar y tiempo para aprovechar las actividades diarias. La fase lunar suministrará un brillo adicional para quienes prefieran disfrutar de la noche al aire libre.