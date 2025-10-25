Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025
Clima del día
Pronóstico del tiempo para Río Negro
Hoy en Río Negro tendremos un clima con condiciones variables. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 6.8°C. El ambiente se mantendrá fresco con vientos alcanzando los 22 km/h a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
En la tarde y noche, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 17.1°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, lo que podría brindar un respiro del calor intenso. Se recomienda estar preparado para disfrutar de las actividades al aire libre, considerando la baja posibilidad de precipitaciones, que se estima en un 0%.
Se aconseja abrigarse durante las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas.