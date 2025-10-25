Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima en Salta

Hoy en Salta, la mañana nos recibirá con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas cercanas a los 3.4°C. A lo largo de la mañana, el clima se mantendrá estable, aunque no se descarta la presencia de ligeras brisas, con una velocidad de viento promedio alcanzando los 8 km/h. La humedad en la región será de un 47%, lo cual podría generar una sensación térmica distinta a la indicada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, el cielo continuará mayormente nuboso, con máximas a rondar los 21.2°C. El viento permanecerá con velocidades de hasta 9 km/h, y la probabilidad de precipitaciones es baja. En la noche, no se prevén cambios significativos en el clima, manteniéndose la tendencia de cielos nublados con clima seco.