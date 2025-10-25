Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima del día

Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso, con un rango de temperatura desde los 9.2 grados Celsius en las primeras horas del día, aumentando gradualmente. La humedad alcanzará niveles contrastantes, maximizando en un robusto 61%. Vientos con ráfagas débiles acompañarán el día, manteniéndose alrededor de 7 km/h, asegurando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avancemos hacia la tarde y noche, se esperan temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.4°C. Condiciones similares prevalecerán de cielos parcialmente cubiertos, aportando momentos de sol intercalados con nublados ligeros. Las ráfagas de viento continuarán siendo leves, registrando máximos no mayores a 11 km/h.

Observaciones astronómicas para San Juan

Durante el atardecer, el sol se pondrá a las 18:37. La madrugadora luna hará su aparición en el cielo a las 17:55, proporcionando un espectáculo celeste digno de contemplar. Se recomienda llevar a cabo actividades al aire libre principalmente en las horas del día para disfrutar de la luz natural.