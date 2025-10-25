Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Clima hoy

En Santa Fe, el clima matutino será con cielo parcialmente nuboso. Se esperan temperaturas mínimas de 7.9°C y máximas de 18.5°C. Es un día ideal para planificar actividades al aire libre durante la mañana, siempre que vayas preparado para posibles cambios.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, la temperatura en Santa Fe llegará a un máximo de aproximadamente 18.5°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso. Durante la noche, las temperaturas descenderán y la humedad alcanzará un nivel máximo del 85%. Se recomienda llevar un abrigo ligero si piensas salir. El viento tendrá una presencia relevante, con ráfagas alcanzando hasta 21 km/h, lo que puede agregar una sensación de frescura adicional.

Consejos para hoy: Llevar paraguas por si acaso y abrigo ligero en la noche, especialmente si planeas estar al aire libre durante mucho tiempo.