Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima Corrientes
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 27 de octubre de 2025, 06:02

Pronóstico del clima en Corrientes para la mañana

El clima hoy en Corrientes será agradable durante la mañana, con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, y aunque hay una baja probabilidad de lluvia, el ambiente será predominantemente seco. Los vientos soplarán del noreste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 44%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso con temperaturas que subirán hasta los 18.8°C. Se espera que los vientos aumenten un poco en intensidad, pudiendo llegar a máximos de 19 km/h desde el noreste. La humedad continuará siendo moderada, favoreciendo un ambiente fresco.

También podría interesarte

Elecciones 2025, EN VIVO | La Libertad Avanza ganó a nivel nacional

Elecciones 2025, EN VIVO | La Libertad Avanza ganó a nivel nacional

Quién ganó las elecciones legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires

Quién ganó las elecciones legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de octubre de 2025: El sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, permitiendo disfrutar de 10 horas y 26 minutos de luz solar.