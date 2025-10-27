Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima hoy

Estado del Clima en la Mañana

Este lunes en Río Negro, la jornada comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Se sugiere llevar abrigo ya que a primeras horas del día, el clima puede sentirse más fresco.

Durante el día, habrá vientos promediando los 22 km/h, lo cual podría traer una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es importante estar atento a los cambios de clima que puedan surgir sobre el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que la tarde transcurra, las condiciones se mantendrán similares con una máxima temperatura rondando los 17.1°C. Aunque las nubes persistirán, no se esperan precipitaciones significativas, manteniendo el día prácticamente sin lluvias.

Por la noche, la temperatura se estabilizará cerca de los 10°C, y los vientos disminuirán levemente, dando un respiro al caer el sol. Se recomienda una vestimenta adecuada para las condiciones frías nocturnas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Con la humedad oscilando entre el 45% y 82%, es útil tener presente mantenerse hidratado y cuidar la piel en caso de exposición prolongada al viento. El uso de lociones ricas en emolientes y ropa cómoda protegerá la piel en estos días ventosos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de octubre de 2025

La salida del sol está prevista a las 08:33, mientras que el ocaso será a las 17:51. La fase lunar durante este día será creciente, brindando posibilidades óptimas para quienes desean realizar observaciones astronómicas durante la noche despejada.