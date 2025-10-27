Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

lunes, 27 de octubre de 2025, 06:04

Estado del Clima en la Mañana

Este lunes en Río Negro, la jornada comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Se sugiere llevar abrigo ya que a primeras horas del día, el clima puede sentirse más fresco.

Durante el día, habrá vientos promediando los 22 km/h, lo cual podría traer una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es importante estar atento a los cambios de clima que puedan surgir sobre el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que la tarde transcurra, las condiciones se mantendrán similares con una máxima temperatura rondando los 17.1°C. Aunque las nubes persistirán, no se esperan precipitaciones significativas, manteniendo el día prácticamente sin lluvias.

Por la noche, la temperatura se estabilizará cerca de los 10°C, y los vientos disminuirán levemente, dando un respiro al caer el sol. Se recomienda una vestimenta adecuada para las condiciones frías nocturnas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Con la humedad oscilando entre el 45% y 82%, es útil tener presente mantenerse hidratado y cuidar la piel en caso de exposición prolongada al viento. El uso de lociones ricas en emolientes y ropa cómoda protegerá la piel en estos días ventosos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de octubre de 2025

La salida del sol está prevista a las 08:33, mientras que el ocaso será a las 17:51. La fase lunar durante este día será creciente, brindando posibilidades óptimas para quienes desean realizar observaciones astronómicas durante la noche despejada.