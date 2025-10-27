Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025
Estado del Clima en la Mañana
Este lunes en Río Negro, la jornada comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Se sugiere llevar abrigo ya que a primeras horas del día, el clima puede sentirse más fresco.
Durante el día, habrá vientos promediando los 22 km/h, lo cual podría traer una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es importante estar atento a los cambios de clima que puedan surgir sobre el mediodía.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
También podría interesarte
A medida que la tarde transcurra, las condiciones se mantendrán similares con una máxima temperatura rondando los 17.1°C. Aunque las nubes persistirán, no se esperan precipitaciones significativas, manteniendo el día prácticamente sin lluvias.
Por la noche, la temperatura se estabilizará cerca de los 10°C, y los vientos disminuirán levemente, dando un respiro al caer el sol. Se recomienda una vestimenta adecuada para las condiciones frías nocturnas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro
Con la humedad oscilando entre el 45% y 82%, es útil tener presente mantenerse hidratado y cuidar la piel en caso de exposición prolongada al viento. El uso de lociones ricas en emolientes y ropa cómoda protegerá la piel en estos días ventosos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de octubre de 2025
La salida del sol está prevista a las 08:33, mientras que el ocaso será a las 17:51. La fase lunar durante este día será creciente, brindando posibilidades óptimas para quienes desean realizar observaciones astronómicas durante la noche despejada.