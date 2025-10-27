Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima Salta

En la mañana de Salta, se espera un clima con condiciones de clima parcialmente nuboso y una temperatura máxima que alcanzará los 21,2°C. La jornada comenzará fresca, con una mínima de 3,4°C, lo que sugiere llevar abrigo al salir por la mañana. La velocidad del viento se mantendrá leve, promediando 8 km/h, con ráfagas de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, el tiempo se mantendrá similar, aunque las temperaturas subirán gradualmente, alcanzando un máximo de 21,2°C. Se prevé que el cielo continúe parcialmente nuboso durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa podría variar, pero en promedio estará alrededor del 47%. Para la noche, el clima será ligeramente más frío, por lo que es aconsejable prever un abrigo adicional.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está prevista a las 08:03, mientras que la puesta se producirá a las 18:40. Estos horarios brindan una oportunidad ideal para quienes desean aprovechar las primeras luces del día o disfrutar de una cena al aire libre bajo el atardecer salteño.

Nota: Para aquellos interesados en actividades recreativas al aire libre, se recomienda planificar sus eventos durante las horas de luz diurna más agradables.