Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Estado del Clima

Condiciones del tiempo en la mañana en La Pampa

En La Pampa, la clima se presenta agradable durante la mañana de este martes, 4 de noviembre de 2025. El cielo estará parcialmente nuboso, y no se pronostican precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente inexistente. Las temperaturas mínimas comenzarán a rondar los 7.1°C, aumentando gradualmente a medida que avance el día. Esté atento si va a salir temprano, ya que los vientos podrían alcanzar hasta 14 km/h de velocidad promedio. La humedad máxima alcanza el 79%, lo que podría generar una sensación térmica algo más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y noche de hoy, el clima promete continuar parcialmente nuboso, con temperaturas máximas ascendiendo hasta los 18.4°C. La velocidad del viento también aumentará ligeramente, pudiendo alcanzar hasta 29 km/h en ráfagas. No se esperan lluvias durante estas horas, por lo que será un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

La puesta de sol está prevista para las 18:08, dando paso a una noche donde se podrá disfrutar de un cielo despejado con la fase lunar exhibiéndose en toda su gloria. Aproveche para observar la salida de la luna, prevista a las 17:21.