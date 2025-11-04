Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima San Juan

En San Juan, este martes 4 de noviembre, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 9.2°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 20.4°C. La humedad relativa máxima rondará el 61%, brindando un ambiente fresco al comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas continuarán agradables sin importantes fluctuaciones, con vientos predominando del suroeste a una velocidad máxima de 11 km/h. Se espera así, que el clima acompañe para realizar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas en las primeras horas del día. No se esperan precipitaciones, por lo que un paraguas no será necesario.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 4 de noviembre de 2025

El amanecer en San Juan será a las 08:29, mientras que el atardecer se producirá a las 18:37, permitiendo disfrutar de varias horas de luz natural.