Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima local

Clima matutino en San Luis

Durante la mañana, el clima en San Luis presentará un ambiente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 7.5°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h y la humedad rondará el 66%. Es un día perfecto para actividades al aire libre, aprovechando la frescura de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 17.7°C. Se mantendrán los vientos, con ráfagas sobre 36 km/h. Asegúrate de tener una chaqueta ligera si planeas salir, ya que la brisa podría sentirse fresca al anochecer.

Observaciones astronómicas

En lo que respecta a la actividad astronómica, el sol saldrá a las 8:25 y se pondrá a las 18:24. Mientras que la luna hará su aparición a las 17:41 y desaparecerá a las 07:56 del día siguiente.