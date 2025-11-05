Problemas con un importante tren que llega a la Ciudad de Buenos Aires: sufrirá demoras y cancelaciones durante noviembre 2025

Ferrovías informó que las obras de infraestructura sufrirán modificaciones en los horarios del servicio. Los pasajeros deberán tomar otras vías para viajar a CABA.

Tren Belgrano Norte. Foto: Instagram @lineabelgranonorte

En medio del plan de obras de renovación de la infraestructura ferroviaria, la empresa Ferrovías informó a los pasajeros que durante el mes de noviembre, el servicio se verá afectado con demoras y cancelaciones.

A raíz de esto, los usuarios que toman el tren Belgrano Norte se verán afectados durante gran parte del día, de lunes a sábado. A partir de ahora y hasta que finalice el mes, los trenes denominados como locales que salen de dicha estación, durante este período, no finalizarán el recorrido desde esa estación, sino que lo harán desde y hasta la estación Los Polvorines.

Tren Belgrano Norte. Foto: Instagram @lineabelgranonorte

“Por obras de infraestructura de renovación de vías, desde el 8 de 23 de noviembre, el servicio se verá afectado con demoras, suspensiones y cancelaciones. Para más información, consulte en boleterías o en el 0800-122-1027. Disculpe las molestias”, es el comunicado oficial que publicaron en sus redes sociales.

Cuáles son los nuevos horarios del tren Belgrano Norte durante el mes de noviembre

Lunes a viernes

Trenes desde Retiro: 06:15 h (Nº 3019) – 06:55 h (Nº 3025) – 07:40 h (Nº 3031) – 08:25 h (Nº 3037) – 09:10 h (Nº 3043) – 09:55 h (Nº 3049) – 10:40 h (Nº 3055) – 11:25 h (Nº 3061) – 12:10 h (Nº 3067) – 13:00 h (Nº 3073) – 13:40 h (Nº 3079) – 14:25 h (Nº 3085) – 15:10 h (Nº 3091) – 15:50 h (Nº 3097) – 16:26 (Nº 3103) – 17:08 (Nº 3109) – 17:47 h (Nº 3115) – 18:26 h (Nº 3121) – 19:18 h (Nº 3129) – 19:57 h (Nº 3135) llegarán hasta la estación Los Polvorines.

Trenes desde Los Polvorines: 07:51 h (Nº 3040) – 08:30 h (Nº 3046) – 09:11 h (Nº 3052) – 09:56 (Nº 3058) – 10:41 h (Nº 3064) – 11:26 h (Nº 3070) – 12:56 h (Nº 3082) – 13:41 h (Nº 3088) – 14:26 h (Nº 3094) – 15:11 h (Nº 3100) – 15:56 h (Nº 3106) – 16:41 h (Nº 3112) – 17:24 h (Nº 3118) – 18:03 h (Nº 3124) – 18:42 h (Nº 3130) – 19:21 h (Nº 3136) – 20:00 h (Nº 3142). Serán cancelados. Se asegurarán especiales en su ruta desde la estación Los Polvorines.

Tren Belgrano Norte. Foto: Instagram @lineabelgranonorte

Sábado

Trenes desde Retiro: 05:45 h (Nº 3013) – 06:25 h (Nº 3017) – 07:00 h (Nº 3021) – 07:35 h (Nº 3025) – 08:16 h (Nº 3029) – 09:00 h (Nº 3033) – 09:40 h (Nº 3037) – 10:22 h (Nº 3041) – 11:06 h (Nº 3045) – 11:50 h (Nº 3049) – 12:34 h (Nº 3053) – 13:18 (Nº 3057) – 14:00 h (Nº 3061) – 14:32 h (Nº 3065) – 15:20 h (Nº 3071) – 15:52 h (Nº 3075) – 16:24 h (Nº 3079) – 17:18 h (Nº 3085) – 18:02 h (Nº 3089) – 18:46 h (Nº 3093) – 19:30 h (Nº 3097) – 20:14 h (Nº 3101) – 20:58 h (Nº 3105). Serán suspendidos en estación Los Polvorines.

Trenes desde Los Polvorines: 07:16 h (Nº 3030) – 07:48 h (Nº 3034) – 08:36 h (Nº 3040) – 09:08 h (Nº 3044) – 09:45 h (Nº 3048) – 10:29 h (Nº 3052) – 11:14 h (Nº 3056) – 11:58 h (Nº 3060) – 12:42 h (Nº 3064) – 13:26 h (Nº 3068) – 14:10 h (Nº 3072) – 14:54 h (Nº 3076) – 15:32 h (Nº 3080) – 16:06 h (Nº 3084) – 16:47 h (Nº 3088) – 17:22 h (Nº 3092) – 18:50 h (Nº 3100) – 20:18 h (Nº 3108) – 21:02 h (Nº 3112) – 21:48 h (Nº 3116) – 22:32 h (Nº 3120). Cancelados. Se asegurarán especiales en su ruta desde la estación de Los Polvorines.

Por último, la empresa advierte que se prevén retrasos de hasta 10 minutos en el resto de los servicios, pero que se normalizará el recorrido una vez culminen las mejoras necesarias para la seguridad y el funcionamiento correcto del servicio.