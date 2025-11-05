Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima Diario

El clima en Catamarca para la mañana

Durante las primeras horas del día, el clima en Catamarca estará despejado, con una temperatura mínima de 6°C. La sensación de frescura será acentuada por vientos del sector sur, alcanzando una velocidad máxima de 16 km/h. A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente y las temperaturas comiencen a subir gradualmente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, Catamarca experimentará un aumento en la temperatura, alcanzando una máxima de 23°C. A pesar de la leve nubosidad, no se esperan precipitaciones durante la jornada. Los vientos estarán presentes, pero con menor intensidad que en la mañana, proporcionando un ambiente confortable para las actividades al aire libre.

A medida que el día se acerque a su fin, las condiciones climáticas se mantendrán agradables y estables, con cielos mayormente despejados. El sol se ocultará a las 18:33 permitiéndonos disfrutar de una noche serena.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en observar el cielo, la luna se encontrará en su fase creciente, ofreciendo una vista espectacular. El amanecer será a las 08:12 y el atardecer a las 18:33, brindando períodos idóneos para actividades de observación astronómica.