Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de hoy, Ciudad De Buenos Aires experimentará un clima con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas comenzarán en 8.6°C, y se espera que suban gradualmente hacia la tarde. Es probable que los niveles de humedad oscilen alrededor del 78%, lo que podría hacer que se sienta más fresco. El clima estará acompañado de vientos moderados que alcanzarán una velocidad de hasta 8 km/h, haciendo que sea una mañana en la que vale la pena llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y la noche, el cielo de Ciudad De Buenos Aires permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 16°C. Los vientos del este tendrán una velocidad de hasta 12 km/h, y la humedad continuará elevada. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, siempre es conveniente tener un paraguas a mano.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 5 de noviembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 07:57 de la mañana, mientras que el ocaso sucederá a las 17:50. Asegúrese de aprovechar las horas de luz visibles y planificar cualquier actividad al aire libre antes de que oscurezca.

El conocimiento del horario solar es clave para organizar su día eficientemente.