Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Hoy en Mendoza, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 6.6°C, con una leve brisa que soplará a una velocidad de hasta 11 km/h. No se espera precipitación en esta franja horaria, por lo que la jornada matutina será ideal para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas. La temperatura máxima rondará los 17.5°C, destacándose un aumento en la velocidad del viento, alcanzando hasta 13 km/h en los momentos de mayor intensidad. La humedad se mantendrá en un promedio del 62%, lo cual podría hacer que el ambiente se sienta ligeramente más fresco.

Observaciones astronómicas

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:34 y el atardecer está previsto para las 18:35, proporcionando una larga extensión de luz diurna para disfrutar de actividades bajo el cielo de Mendoza.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 5 de noviembre de 2025

Recuerde ajustarse a los horarios del sol para planificar sus actividades al aire libre. El amanecer temprano puede ser el momento ideal para empezar el día.