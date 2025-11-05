Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima y tiempo
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 5 de noviembre de 2025, 06:04

Pronóstico para la mañana en Misiones

Hoy en Misiones, desde primeras horas de la mañana, se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán frescas, cerca de los 6.8°C. La sensación de humedad será palpable con un porcentaje máximo de 97%, proporcionando un aire húmedo y denso, característico de esta región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde, las temperaturas subirán pronunciadamente hasta alcanzar una temperatura máxima de 18.2°C. Es posible que el cielo continúe igual de nuboso aunque sin precipitaciones significativas a lo largo del día. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades alcanzando los 5 kilómetros por hora, y se espera una brisa constante que aportará alivio a la humedad.

Observaciones astronómicas

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte de Misiones a las 07:30 y se ocultará aproximadamente a las 17:57. El amanecer ofrecerá un amanecer con cielo cubierto en su totalidad, ideal para aquellos que disfrutan de contemplar los primeros rayos del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Aconsejamos a los habitantes y turistas de Misiones que salgan con ropa adecuada a las condiciones nubosas y húmedas del día. En caso de realizar actividades al aire libre, es recomendable tener a mano un abrigo ligero y estar atentos a los niveles de humedad que podrían afectar la sensación térmica.