Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Clima hoy

Tiempos y temperaturas matutinas

En la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nuboso con una temperatura mínima que se registra en 4.9°C. A lo largo de la mañana, las condiciones continuarán favorables, y no se espera precipitación alguna. La humidificación del ambiente alcanzar á su pico a 75%, presentándose un entorno algo húmedo. El viento matutino soplará con relativa suavidad, alcanzando velocidades máximas de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde, el clima continuará siendo agradable con cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán su máxima en torno a los 17°C. Los vientos seguirán presentes con mayor ímpetu en este transcurso del día, subiendo a velocidades de hasta 27 km/h. Durante la noche, las mismas condiciones persistirán. No se pronostican precipitaciones para el día de hoy, garantizando un ambiente seco y controlado.

Observaciones astronómicas

Hoy, en Neuquén, el sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, mientras que la luna hará su aparición a las 17:28 y se ocultará a las 08:22 del siguiente día. Estas dinámicas celestes ofrecerán un espectáculo en el cielo para los aficionados a las observaciones astronómicas.