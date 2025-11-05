Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

Información del clima

Pronóstico del clima en Salta hoy por la mañana

Hoy en Salta, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 3.4°C. Se espera una clima sin precipitaciones durante las primeras horas del día. Los vientos estarán moviéndose a una velocidad de hasta 8 km/h, aportando una sensación de frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el clima mantendrá su condición de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas podrían alcanzar hasta 21.2°C, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. No se esperan lluvias en Salta para esta jornada, y la humedad se mantendrá en torno al 47%, proporcionando un día cómodo para realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 5 de noviembre de 2025

El sol tiene previsto salir a las 06:03 y se pondrá a las 18:40. Es una oportunidad ideal para disfrutar del hermoso atardecer de Salta.